Sommer-Wechsel: Vier Schweizer spielten bei Bayern München

Xherdan Shaqiri (31), 2012 - 2015

Im Sommer 2012 wechselte der damals 20-jährige Xherdan Shaqiri für zwölf Millionen Franken vom kleinen zum grossen FCB. Gleich in seiner ersten Saison feierte er mit dem Club das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Aufgrund der starken Konkurrenz auf den Flügelpositionen kann sich Shaqiri aber nie ganz durchsetzen. Meist als Edel-Joker brachte es der Baselbieter in drei Jahren auf 81 Spiele, 17 Tore, 19 Vorlagen und sieben Titel. 2015 ging es weiter zu Inter Mailand.

Ciriaco Sforza (52), 1995 - 1996 / 2000 - 2002

Alain Sutter (54), 1994 -1995

Als erster Schweizer überhaupt schnürte Alain Sutter seine Fussballschuhe für den FC Bayern München. Er stiess im Sommer 1994 von Nürnberg an die Säbener Strasse. 31 Spiele absolvierte er in seiner ersten Saison, ehe er im Herbst 1995 nach Freiburg wechselte. Kurios: Weil Sutter vor seinem Abgang Ende September in der 1. Runde des Uefa Cups gegen Lokomotiv Moskau 45 Minuten zum Einsatz kam, darf er sich heute Uefa-Cup-Sieger nennen.