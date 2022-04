Chunky und Retro - Diese vier Sneaker-Trends sind diesen Frühling überall

Plateau Sneakers

Je höher, desto besser – so etwa lautet die Devise für Sneakers in diesem Jahr. Zumindest wenn es um die neuesten Plateau-Modelle geht. In den Shows für Frühling und Sommer wurden zum Beispiel bei Celine Sneakers mit dicken Sohlen gezeigt.

Performance-Sneakers

2022 geht es nicht nur um den Look der Sneakers, wichtig ist auch das Tragegefühl. So sehen wir auf Instagram und auf Streetstyle-Bildern immer mal wieder Sneakers, die entweder für den Laufsport gedacht sind, oder von einer Performance-Wear-Marke wie Salomon oder Asics stammen.

Statt nur einem coolen Look hast du so von deinem Sneaker tatsächlich einen Vorteil. Zum Beispiel Bella Hadids Asics Gel-Quantum Levitrack Sneakers versprechen mit dem integrierten Gel-Kissen bessere Dämpfung beim Gehen.

Hier findest du Performance-Sneakers:

Die Kollaboration von Loewe und On verschmilzt die Vorzüge der klassischen On-Sohle mit der Handwerkskunst von Loewe. Dieses Modell ist für Frauen, es gibt den Schuh aber auch für Männer: Cloudventure, Fr. 355.– von Loewe und On auf on-running.com

Die Kollektion The Outline von Bally sorgt mit einer Hightech-Vibram-Sohle für Grip. Das Wing-Motiv am Sneaker erschien 1975 erstmals auf Bally’s Curling Stiefeln und ist nun der Signatur-Look dieser Linie. Dabei gibt es Modelle für Frauen und Männer: Sneaker Demmy, Fr 540.– von Bally

Retro Sneakers

Einen Blast from the Past bieten Retro-Sneakers. Modelle, die an Silhouetten aus den 70ern erinnern, tauchen zum Beispiel an den Füssen von Influencerin und Unternehmerin Camille Charrière auf.