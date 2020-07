Tiny Living

Diese vierköpfige Familie lebt auf nur gerade 21,7 Quadratmetern

Tina, Chris und ihre beiden Kinder leben in einem umgebauten Schulbus, den sie «Skoolie» nennen. Zu viert teilen sie sich 21,7 Quadratmeter Wohnfläche.

Ihr Zuhause ist ein Schulbus aus dem Jahr 2005: Chris, Tina und ihre beiden Kinder sowie Hund Dub wohnen bereits seit einigen Jahren in einem umgebauten Schulbus. «Wir wollten ein Zuhause, mit dem wir nicht nur reisen können, sondern das auch ganz nach unseren Wünschen gestaltet werden kann.» sagt Mutter Tina in einem Interview mit dem Onlinemagazin «Apartment Therapy».

«Wie gut verträgt dieses Teil das viele Reisen?»

Tina schreibt auch einen Blog und ein E-Book darüber, wie man bei so beengten Verhältnissen das meiste aus dem Platz rausholt. Immerhin lebt die Familie auf nur gerade 21,7 Quadratmetern. Zum Vergleich: In der Schweiz sind Wohnungen durchschnittlich knapp 100 Quadratmeter gross, die durchschnittliche Zimmergrösse liegt bei 27 Quadratmetern.

«Besonders wichtig ist der Abstand. Wenn man auf so kleinem Raum lebt, dann muss man sich ganz bewusst eigene Räume schaffen. So ist unsere Schlafzimmertür aus massivem Holz, das auch viele Geräusche dämpft.» sagt Tina. «Die wichtigste Frage beim Einrichten war aber eine andere: Wie gut verträgt dieses Teil das viele herumreisen? Wir brauchen stabile Möbel, stabiles Geschirr und so weiter.»