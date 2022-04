Neu in Los Angeles: Diese Villa ist nun Robbie Williams Familie neues Zuhause

In dieser Villa am Genfersee wohnte Williams mit seiner Familie ein Jahr lang.

Au revoir Genève, hello Los Angeles. Robbie Williams (48) liess sich erst Anfang letzten Jahres in der Schweiz nieder. Mit seiner Frau, Schauspielerin Ayda Field (42), kaufte er ein Anwesen in der Nähe der Gemeinde Vandœuvres im Kanton Genf – für satte 29 Millionen Schweizer Franken. Das Ehepaar und die gemeinsamen Kinder Charlie (7), Teddy (9), Coco (3) und Beau (2) verbrachten dort die Zeit während der Pandemie. Doch schnell wurde es der Familie in der Schweiz zu langweilig.