Diese Vintage-Trends gehen gerade durch die Decke

Die Trends vergangener Dekaden sind in der Mode gerade sehr beliebt. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein neuer Trend aus den 1990ern oder 2000ern wiederbelebt wird. Das zieht sich bis ins Luxussegment durch. Dort verzeichnen Luxus-Wiederverkaufsplattformen wie «The Real Real» eine grosse Nachfrage von Vintage-Designerstücken.

Beliebte Design-Ikonen der Neunziger

Die Gen-Z sind nicht die Einzigen, die ein Auge auf Vintage-Luxusmode geworfen haben. Auch Stars treiben den Trend weiter an. Die Kardashian-Sisters sieht man ab und an in Vintage Jean Paul Gaultier: