Günther Jauch gibt Corona-Update : «Diese Viruswerte sind schlecht bei mir»

Moderator Günther Jauch muss weiterhin in Quarantäne bleiben. Am Samstagabend sprach er in einer Liveshow über seinen Gesundheitszustand.

Günther Jauch spricht bei «Denn sie wissen nicht, was passiert!» über seine Corona-Erkrankung. RTL/20 Minuten

Darum gehts Günther Jauch (64) hat sich mit Covid-19 infiziert und befindet sich in Quarantäne.

Erneut musste er die Show «Denn sie wissen nicht, was passiert!» absagen.

Am Samstagabend wurde er live in die Sendung zugeschaltet.

Es gehe ihm zwar gut, die Viruswerte seien jedoch schlecht, sagte er.

Eigentlich hätte er am Samstagabend in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert!» dabei sein sollen. Wegen seiner Corona-Infektion musste Günther Jauch (64) jedoch schon seinen zweiten Einsatz innerhalb einer Woche absagen.

In der aktuellen Sendung wurde der deutsche Moderator am Samstagabend nun live zugeschaltet, um ein Update über seinen Gesundheitszustand zu geben. «Ich Prinzip geht es mir auch gut», so Jauch. Allerdings sähen es die Ärzte etwas anders. «Diese Viruswerte sind schlecht bei mir – auch nach einem neuen Test». Deshalb habe man ihm gesagt: «Wir lassen Sie nicht raus, Sie dürfen jetzt nicht mehr vor die Haustüre gehen für absehbare Zeit».

«Corona ist keine kleine Nummer»

Bis zum nächsten Corona-Test dauere es nun noch «einige Tage». Er brauche Geduld, so Jauch. «Das zeigt einem, dass Corona doch nicht so eine kleine Nummer ist».

Noch ist unklar, ob der Entertainer bei der nächsten Episode «Denn sie wissen nicht, was passiert!» dabei sein kann. «Günther, pass gut auf dich auf», sagte Kollege Thomas Gottschalk zum Abschied.

31 Jahre lang hatte Jauch keinen einzigen Moderationsjob krankheitsbedingt absagen müssen, teilte RTL vor einer Woche mit. Nun verpasste er bereits die zweite Show innerhalb einer Woche.

