Krankenkassenprämien: Initiativen von SP und Mitte wollen entlasten

Die Mitte-Partei um Präsident Gerhard Pfister will die Gesundheitskosten senken.

Die SP will, dass niemand mehr als zehn Prozent seines Einkommens dafür ausgeben muss. Den Rest sollen der Bund und die Kantone bezahlen.

SP will mehr Steuergelder für Prämien-Zahlungen

Mitte will sechs Milliarden Franken einsparen

Im Gegensatz dazu will die von der Mitte lancierte Kostenbremse-Initiative den Anstieg der Prämien mit der Entwicklung der schweizerischen Gesamtwirtschaft und den durchschnittlichen Löhnen vergleichen.

Heisst: Steigen die Prämien in einem Jahr über ein Fünftel mehr als die Löhne, muss der Bundesrat Massnahmen zur Senkung der Gesundheitskosten ergreifen, die ab dem Folgejahr gelten sollen. Gemäss Initiativkomitee soll es möglich sein, ohne Qualitätsverlust in der Gesundheitsversorgung sechs Milliarden Franken pro Jahr – von insgesamt 30 Milliarden – einzusparen.

«Die SP-Initiative überlässt das Problem dem Staat»

Gerhard Pfister, Präsident der Mitte-Partei, sieht seine Initiative im Vorteil gegenüber derjenigen der SP: «Sie geht das Problem an der Wurzel an – den falschen Anreizen im Gesundheitswesen.» Denn niemand ausser den Prämienzahlenden habe ein Interesse an tieferen Kosten.