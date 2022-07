Chur GR: Diese Waffe holt unerwünschte Drohnen vom Himmel 

Eine Anwohnerin in Grabs berichtete über ihre unangenehme Begegnung mit einer Drohne auf ihrem privaten Grundstück. Dabei fühlte sich die Frau belästigt und verfasste wütend einen Post auf Facebook. Neben Lösungsvorschlägen wie einem Gartenschlauch zur Bekämpfung der Drohne fiel auch der Name der Firma Droptec aus Chur GR.

Das Unternehmen Droptec stellt den sogenannten «Dropster» her, eine Schusswaffe, die in verschiedenen Bereichen zur Bekämpfung von Drohnen verwendet wird. Der Dropster werde mit einer Netzpatrone geladen, mit einer Treibladung versehen und sei dann schon einsatzbereit, heisst es in einem Erklärvideo auf der Webseite des Unternehmens. Die Waffe schiesse mit einem Netz auf die Drohne, wobei das Netz die Rotoren der Drohne umwickle und diese so «neutralisiere».