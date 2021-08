Teures Angebot in Zürich - Diese Wassermelone von Globus kostet über 100 Franken

Globus sagt, dass so grosse Wassermelonen nur selten erhältlich und in der Produktion sehr aufwändig seien.

Das über 14 Kilogramm schwere Gewächs gibt es im Globus am Bellevue zu kaufen.

Die Wassermelone ist ein Kürbisgewächs, das zu 96 Prozent aus Wasser besteht. Ein besonders grosses Exemplar ist derzeit im Globus am Bellevue in Zürich zu haben – für einen stolzen Preis. Das 14,4 Kilogramm schwere Gemüse wird für 101.50 Franken angeboten, wie «Inside Paradeplatz» berichtet. Ein Kilo davon kostet also etwa sieben Franken.