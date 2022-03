Wankdorf-Stadion – Diese WC-Türe ist nach 20 Jahren heimgekehrt

Von August 2015 bis Oktober 2019 war die Türe im WM-Pavillon am Bahnhof Spiez ausgestellt.

Im Heimspiel gegen Lausanne am 9. April werden die drei ihren Lohn für die Rückgabe der Tür in einer Lounge einlösen dürfen.

Eine WC-Tür ist am Montag von drei YB-Fans ins Wankdorfstadion zurückgebracht worden.

Seit zwei Dekaden war eine WC-Tür des alten Wankdorfstadions in den Händen von drei YB- Fans aus Spiez. Nun hat das Trio, bestehend aus Bruno Baumgartner, Stefan Moser und Marc Gerber ihr Souvenir am Montag dem Wankdorfstadion in Bern zurückgegeben, wie die «Berner Zeitung» berichtet.