Greenpick.ch - Website bietet Übersicht über grüne Shops und Dienstleister

Zugegeben: Ich bin ein bequemer Mensch. Zwar weiss ich, dass ich zum Wohl der Erdkugel besser in Läden einkaufen und Dienste nutzen würde, die sich dem Naturschutz, Tierwohl, fairen Handel und möglichst kleinen CO₂-Fussabdruck verschrieben haben. Am Ende aber liegen Coop, Migros, Spar & Co. gleich um die Ecke und ich kriege dort alles, was ich benötige.