Diese Website zeigt dir, wie du deinen Penis richtig misst

Das Kondom

Ein Kondom ist eine dünne Hülle (zumeist aus Kautschuk oder Latex), die über den erigierten Penis gestülpt wird und so zur Empfängnisverhütung und Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten dient. Kondome, wie wir sie heute kennen, gibt es aber noch nicht lange. Erst vor rund 150 Jahren entwickelte Charles Goodyear das erste Gummikondom aus Kautschuk, das wenig später serienmässig verkauft wurde. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte der Gummifabrikant Julius Fromm eine Möglichkeit, nahtlose Kondome herzustellen. 1930 gingen die ersten Kondome aus Latex in Produktion und wurden so allgemein verfügbar. Auf dieser Basis entwickelten Hersteller in den vergangenen Jahrzehnten Kondome in vielen Variationen, die sich in Material, Grösse, Stärke, Farbe, Form und Struktur unterscheiden.