Verschiedene Traditionen : Diese Weihnachts-Menus serviert man in unseren Nachbarländern

Andere Länder, andere Sitten. So auch beim Weihnachtsessen. Wir zeigen, in welchen Ländern welche Köstlichkeiten traditionell auf den Tisch kommen.

Darum gehts In vielen Ländern gibt es am 24. Dezember keine Fleischgerichte.

In Österreich und in Deutschland mögen es die Menschen rustikal beim Weihnachtsessen.

Die Spanierinnen und Spanier legen besonders viel Wert auf das Dessert.

In der Schweiz werden Festessen an Weihnachten wie etwa «Schüfeli», Fondue Chinoise oder Raclette bevorzugt. Ein «traditionelles» Weihnachtsessen gibt es in der Schweiz aber nicht. Ganz im Gegensatz zu anderen Ländern, wo an Weihnachten ein ganz bestimmtes Menu auf den Tisch kommt. Wir zeigen euch, welche Nationen welche Weihnachts-Traditions-Essen haben.

Deutschland

Bei den Deutschen steht an Weihnachten Kartoffelsalat und Würstchen ganz oben auf der Liste. Jedoch gibt es hier Unterschiede in der Zubereitung. Im Norden mag man den Kartoffelsalat eher mit einer Mayo-Sauce. Im südlichen Deutschland mag man ihn lieber mit Bouillon, Öl und Essig. Laut einer Umfrage von statista.com gibt es bei 34 Prozent der Befragten dieses Gericht an Heiligabend.

Doch bei den Deutschen ist auch Geflügel sehr beliebt. So steht auf dem zweiten Platz Entenbraten und auf dem dritten Platz der Gänsebraten. Aber auch zwei Schweizer Gerichte haben es den Deutschen an den Weihnachtstagen sehr angetan. Raclette und Fondue nehmen laut der Umfrage nämlich Platz vier und fünf ein.

Italien

Da die katholische Tradition das Essen von Fleisch am Abend vor einem religiösen Feiertag verbietet, dreht sich an Heiligabend bei unseren südlichen Nachbarn fast alles um Fisch und Meeresfrüchte. Ein traditionelles Gericht ist zum Beispiel Spaghetti alle Vongole. Diese Pasta wird mit Venusmuscheln zubereitet. Anstatt einer Tomaten-Sauce wird bei diesem Gericht Olivenöl verwendet. Am 25. Dezember hingegen kommt reichlich Fleisch auf die Teller bei den Italienerinnen und Italienern.

Diese Mahlzeiten beinhalten meistens mehrere Gänge. Gestartet wird mit Antipasti wie Salami, Rohschinken, Oliven, Paprika, Artischocken, Käse und vielem mehr. Doch auch in Italien ist das Essen von Region zu Region unterschiedlich. Die Hauptspeise besteht aber meistens aus Fleisch, ein Braten ist fast schon obligatorisch, wie idealista.it schreibt.

Frankreich

Die Haute Cuisine steht in Frankreich auch an Weihnachten an oberster Stelle. Das «Réveillon» ist ein langes Abendessen und leitet sich vom französischen Wort «Réveil» ab was Wecker heisst, und so viel wie «bis zum Morgen wach bleiben» bedeutet. Gestartet wird dieses «Réveillon» meist mit Austern oder Lachs und Foie Gras (Gänseleber).

Bei vielen Franzosen gibt es am 24. Dezember zur Hauptspeise einen «Dinde aux marrons», ein mit Kastanien gefüllter Truthahn, wie france.fr schreibt. Es wird aber auch gerne Ente à l’orange serviert. Das ist eine gebratene Entenbrust an einer Orangen-Sauce. Zu den Gerichten gibt es traditionellerweise Weisswein oder Champagner. Zum Dessert gibt es in Frankreich einen «Bûche de Noël».

Österreich

Die Österreicherinnen und Österreicher mögen es an Weihnachten eher rustikal. So wird oft «Gansl» serviert. Die Gans kann gefüllt, glasiert oder einfach nur gebraten serviert werden. Wird sie gefüllt, verwenden die Österreicher meistens Äpfel, Kastanien, Zwiebeln oder Dörrpflaumen, wie gutekueche.at schreibt. Als Beilage zur Gans werden Rotkraut, Semmelknödel oder Klösse serviert.

Doch auch die Würstelsuppe steht ganz oben auf den Weihnachtsspeisen bei unseren Nachbarn. Diese wird meistens zusammen mit Sauerkraut genossen. In Österreich gibt es von Bundesland zu Bundesland andere Traditionen. So steht bei den Vorarlbergern wahrscheinlich auch wegen der Nähe zur Schweiz das Raclette zu Oberst auf dem Speiseplan.

Spanien

Die Spanierinnen und Spanier starten ihr Weihnachtsessen gerne mit Tapas. Diese reichen von Ibérico-Schinken, Oliven, verschiedenste Sorten von Käse bis hin zu Meeresfrüchten. Weiter geht es meistens mit einer Suppe. Zu den beliebtesten gehören der katalanische Eintopf oder die Knoblauchsuppe. Auf den Balearen wird auch gern eine Forellensuppe serviert.

Zur Hauptspeise gibt es traditionellerweise einen Braten, wie spain.info schreibt. Dieser kann aus Lamm oder Truthahn bestehen. Oft gibt es auch Fisch oder Austern. Als Beilagen werden gerne Kartoffel und Rotkohl gereicht. Fast das Wichtigste ist bei den Spanierinnen und Spaniern jedoch das Dessert. Der Klassiker ist der sogenannte «Turrón». Dieses Gebäck stammt ursprünglich aus dem arabischen Raum. Es wird aus Honig, Zucker und Eiweiss mit gerösteten Mandeln oder anderen Nüssen hergestellt.

