Diese Weihnachtsgeschenke kosten praktisch nichts

Pflanzenableger

Du möchtest jemandem eine Zimmerpflanze schenken, aber grosse Exemplare sind dir zu teuer? Dann verschenke einfach einen Ableger oder Steckling von einer Pflanze, die du bereits zu Hause hast. Dazu schneidest du zum Beispiel von einer Monstera einen Trieb ab. Die Triebstücke sollten über mindestens einen Blattknoten und im Idealfall einige Luftwurzeln verfügen. Grünlilien oder Ufopflanzen vermehren sich noch einfacher. Die Stecklinge bewurzeln leicht in einem Gefäss mit Wasser oder in einem Topf mit Anzuchterde – genaue Anleitungen gibts online. Im Brocki findest du Töpfe bereits für wenige Franken. Besonders hübsch wirds mit einer handgeschriebenen Pflegeanleitung.

Selbstgemachtes Badesalz

Hübsch verpackt macht dieses selbstgemachte Badesalz echt was her.

Schenke Zeit

Schreib einen Brief

Einen persönlichen Brief zu schreiben ist ein Geschenk fürs Leben. Schreib deinen Lieben zum Jahresende, was du an ihnen schätzt und welche gemeinsamen Momente dir in Erinnerung bleiben werden. Zugegeben, das braucht ein wenig Zeit, Hingabe und vielleicht auch ein kleines Stück Mut. Tipps zum Briefe schreiben von einem Schreibcoach findest du hier.