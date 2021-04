Geisingen (D), 20.03.2021: Ein Lenker (21) hatte Brems- und Gaspedal verwechselt. In der Folge fuhr er in ein Tankstellengebäude. Besonders bitter: Er hatte den BMW erst kurz zuvor gekauft. Es entstanden 80’000 Euro Schaden.

Ein illegaler Welpenhandel ist am Freitag in der Weststadt aufgeflogen, wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Dienstag mitteilt. Eine Tierschützerin hatte über ein Verkaufsportal im Internet den Kauf zweier Hundewelpen initiiert und die Polizei bei der Übergabe verständigt.

Keine Papiere

Die beiden Jagdhund-Babys wurden von einem Veterinär beschlagnahmt und in einem Tierheim in Quarantäne gestellt. Ersten Untersuchungen zufolge leiden die beiden Welpen an einer Viruserkrankung im Darm, die durch Parasiten hervorgerufen wird (sog. Kokzidien). Im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen fand eine freiwillige Nachschau an der Wohnanschrift des 33-Jährigen statt. Zusammen mit Vertretern des Veterinäramts fanden Polizeibeamte dort zwei weitere Welpen der Rasse Shar Pei. Die Ermittlungen dauern an. Der 33-Jährige wird sich unter anderem wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz sowie Verstössen gegen weitere tierschutzrechtliche Vorschriften verantworten müssen.