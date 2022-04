Diese Stars lieben es, in der Schweiz zu leben

Tina Turner

Die Sängerin ist wohl eine der bekanntesten Promis, die sich in der Schweiz niedergelassen haben. Sie wurde in den USA geboren und lebt nun in Küsnacht am Zürichsee, wo sie eine Luxusvilla besitzt. Das Haus wird von einem grossen Garten mit exotischen Blumen umgeben, wie «Weekend.at» berichtet. Gemäss dem Onlineportal empfängt die 82-Jährige vor zwölf Uhr grundsätzlich keine Lieferungen. Dies wird Lieferantinnen und Lieferanten mit einem Hinweisschild am Gartentor mitgeteilt. Die Soul-Sängerin und ihr Ehemann Erwin Bach (66) sollen seit fast 30 Jahren hierzulande leben und seit 2013 habe die «What’s Love Got to Do With It?»-Interpretin auch den Schweizer Pass.