Vanlife: Westschweizer Firma baut solarbetriebenen Camper

Curdin Wüthrich, Sie hatten die Idee zum Van, der durch Sonnenenergie betrieben wird. Lassen Sie mich raten: Auf einem Campingtrip?

Curdin Wüthrich: Die Idee entstand mit zwei meiner besten Freunde, als wir als Naturfotografen mit einem Van unterwegs waren und abends am Lagerfeuer diskutierten. Wir alle reisen gerne, aber die Umweltproblematik ist da. Natürlich kann man weniger fliegen und mit dem Van unterwegs sein, aber auch das ist nicht perfekt: Man fährt noch immer mit einem schweren, dieselbetriebenen Fahrzeug quer durch die Natur und behauptet, naturnah zu sein. So entstand die Idee von einem Elektrofahrzeug, das zumindest nicht die direkten Umwelt- und Lärmemissionen hat.

Aber Elektro-Vans gibt es doch schon?

Ja, aber die sind praktisch unbezahlbar und machen aktuell weniger als 0,3 Prozent aus. Und es gibt die Problematik, dass je nachdem, die Infrastruktur in den Reiseländern nicht vorhanden ist für ein Elektrofahrzeug. So kreierten wir unsere eigene Lösung: ein völlig selbstbetriebenes Elektroreisemobil . Die Energie fürs Fahren und Leben liefert die Sonne.

Nun wollen Sie aber kein neues Fahrzeug bauen, sondern ein altes umbauen.

Es braucht neue Lösungen für den Automobilsektor. Stichwort: Kreislaufwirtschaft. Es ergibt keinen Sinn, alte Autos zu verschrotten und durch neue Elektrofahrzeuge zu ersetzen. Deshalb wollen wir einen alten Van umbauen. Damit zeigen wir, dass das möglich ist und dass so über 80 Prozent des Fussabdrucks reduziert werden können, im Vergleich zum Weiterfahren mit einem Dieselvan. Wir verwenden viele Komponenten des Fahrzeugs weiter und verdoppeln so die Lebensdauer des Fahrzeugs. Längerfristig wollen wir solche Umbau-Systeme grossflächig und bezahlbar an den Markt bringen. Etablierte Autobauer denken natürlich nicht an diese Möglichkeit, weil das von der markttechnischen Seite weniger attraktiv ist.