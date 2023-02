Vertical Sky: Diese Windkraftanlage tötet weniger Vögel

Da die Rotorblätter zusammengesetzt werden können, lässt sich die Anlage auch einfacher in unwegsame Gebiete transportieren.

In der Schweiz schlägt den Windkraftanlagen derzeit eine kräftige Brise entgegen. Landschaftsschutzorganisationen, Umweltverbände und Vogelschützer und -schützerinnen stürmen gegen geplante Anlagen an – manch ein Projekt wird durch Einsprüche zerzaust und in alle Winde zerstreut.