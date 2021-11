Winterjacken Trends 2022: Diese Jacken halten jetzt warm

Für alle, die oft draussen unterwegs sind: Daunenjacken

Wenn du dir eine neue Daunenjacke zulegst, ist die Füllung entscheidend. Die sogenannte Bauschkraft gibt einen Hinweis darauf, wie viele Federchen in deiner Jacke sind. Bauschkraft wird auch Fillpower genannt oder in Cuin angegeben. Cuin steht für Cubic Inches, also Kubikzentimeter. Für Outdoorjacken sollte die Füllstärke bei mindestens 650 Cuin liegen. Je mehr Cuin, desto wärmer ist das gute Stück. Hersteller geben statt Cuin auch oft das Verhältnis von Federn zu Daune an: Da solltest du dich darauf achten, dass deine Jacke möglichst viel Daunenanteil enthält, da diese zwar leichter sind, aber besser wärmen als Federn.