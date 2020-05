Garstige Wetteraussichten

Diese Woche schiffts jeden Tag

In der Nacht auf Dienstag fiel vor allem im Westen und Süden Regen. Es war erst der Anfang: Die Sonne wird sich im Verlauf der Woche wenig zeigen.

Damit ist nun vorerst Schluss: Bereits in der Nacht auf Dienstag hat es vor allem im Westen und Süden geregnet. Tagsüber bekommen nun auch die östlichen Landesteile ihre Portion Regen ab. «In den kommenden 24 Stunden fallen im Norden 10 bis 15, regional auch bis zu 20 Millimeter. Im Süden gibt es zum Teil deutlich mehr», twitterte Meteonews am Dienstagmorgen.

«Im Verlauf des Tages gibt es immer wieder schubweise Regen», sagt Klaus Marquard von Meteonews. Die eigentliche Front werde dann auf den Abend erwartet. In der Nacht gebe es dann nochmals einen Schub.

«Auch der Mittwoch beginnt in grossen Teilen der Deutschschweiz nass und bewölkt», so Marquard weiter. Am Nachmittag gebe es dann Auflockerungen, Regengüsse seien nur noch lokal zu erwarten.