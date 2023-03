Diese Wohnung findet seit 14 Jahren keinen Besitzer

Zwei Schlafzimmer, erstklassige Lage, modernes Bad – eigentlich sollte diese Wohnung sich schnell verkaufen. Doch seit 14 Jahren will sie niemand kaufen. Damit ist diese Wohnung in Enfield, dem nördlichst gelegenen Stadtbezirk von London, die am längsten auf dem Markt vorhandene Wohnung in der Geschichte Grossbritanniens, wie die britische Zeitung «Metro» schreibt.