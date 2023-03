Wohnungsnot : Diese Wohnung für 570 Franken steht leer

An gewissen Orten in der Schweiz findet günstiger Wohnraum keine Abnehmer. So auch diese Vierzimmerwohnung, die seit fünf Monaten leer steht.

Darum gehts Nahe des Jura-Wandergebiets steht eine Wohnung für 570 Franken seit Monaten leer.

Laut Verwalter ist sie sehr schwierig zu vermieten – deshalb verschenkt die Verwaltung nun die erste Monatsmiete.

In der neusten CS-Studie ist die Rede von einer «kaum vermeidbaren Wohnmangellage», vor allem in grossen Schweizer Städten ist der Wohnraum bereits knapp. Dass die Bevölkerung wächst und die Bautätigkeit abnimmt, sind nur zwei der Gründe für die drohende Notlage. Doch nicht überall ist die Situation so brenzlig wie in Genf und Zürich.

In gewissen Regionen finden selbst preisgünstige Wohnungen lange keine Abnehmer. Die zurzeit billigste ausgeschriebenen Vierzimmerwohnung der Schweiz liegt laut der «SonntagsZeitung» in Perrefitte bei Moutier im Berner Jura. Sie soll nur 570 Franken im Monat kosten. Die Nebenkosten belaufen sich auf rund 125 Franken.

Erste Miete gratis

Im Inserat steht zudem, dass die erste Miete gratis sei. Hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Doch Peter Zwahlen, Geschäftsführer der zuständigen Immobilienfirma, bestätigt der «SonntagsZeitung» am Telefon, dass der Preis korrekt sei. Er hoffe, durch die Berichterstattung wohl endlich einen Abnehmer zu finden.

Die Wohnung stehe nämlich bereits seit fünf Monaten leer. Dies soll daran liegen, dass an gewissen Orten die Nachfrage sinkt, während an anderen die Nachfrage steigt. «Alle wollen an denselben Orten wohnen», wird Zwahlen zitiert.

Öffentlicher Verkehr ein Nachteil

Perrefitte ist in dreissig Minuten von Biel BE aus mit dem Auto zu erreichen. Für bis nach Zürich sind es eineinhalb Autostunden. Der öffentliche Verkehr könnte als Nachteil betrachtet werden, da das Postauto zum Bahnhof Moutier nur unregelmässig fahre.

