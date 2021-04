1 / 27 In der Bildergalerie siehst du, wie gross die Wohnung ist, die du dir in den folgenden Kantonen für 2000 Franken pro Monat mieten kannst. Unsplash Zug Drei-Zimmerwohnung. 20min/Martin Messmer Genf Drei-Zimmerwohnung. 20min/Marvin Ancian

Darum gehts In der Schweiz gibt es bei den Preisen für Immobilien grosse Unterschiede.

Je nach Budget ist die Auswahl beschränkt.

Ein Blick über die Wunschregion hinaus kann sich lohnen.

Das Zuhause war in den vergangenen Monaten wichtiger denn je. Viele Schweizerinnen und Schweizer wollen eine Wohnung kaufen, damit sie diesen Rückzugsort ihr Eigen nennen können. «Die Nachfrage nach Immobilien zum Kauf ist ungebrochen gross», teilt das Immobilienportal Homegate mit.

Doch nicht alle können sich diesen Traum erfüllen. Denn je nach Budget ist die Auswahl an Wohnungen, die in Frage kommen, beschränkt. Da lohnt sich ein Blick über die Wunschregion hinaus, wie Homegate mit einer neuen Analyse von Inseraten auf der Plattform mitteilt. Homegate gehört wie 20 Minuten zur TX Group.

Wer mit einem Budget von 500’000 Franken auf Eigenheimsuche geht, muss recht flexibel sein, was die Region angeht. Oder mit wenig Raum auskommen. In den Kantonen Genf und Zug gibt es dafür nur eine 1,5-Zimmerwohnung. In Zürich liegen drei Zimmer drin. Eine Wohnung mit 4,5 Zimmern kann man sich mit diesem Budget nur in den Kantonen Uri, St. Gallen und Jura leisten.

Wird dieses Budget auf eine Million Franken verdoppelt, gibt es in Zug dafür eine Vier-Zimmerwohnung. Wer in der ganzen Schweiz sucht, findet für eine Million jedoch Wohnungen mit bis zu sieben Zimmern in den Kantonen Appenzell, Glarus, Jura, Neuenburg, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Uri und Wallis. Bei diesen Grössen ist dann allerdings das Angebot wieder knapper.

Auch innerhalb der Kantone lohnt sich ein Vergleich über Gemeindegrenzen. So gibt es in der Stadt Zürich für 500’000 Franken lediglich eine 1,5-Zimmerwohnung, während etwas ausserhalb, etwa in Mönchaltorf oder in Horgen, für dasselbe Geld eine Wohnung mit 3,5 Zimmern erhältlich ist.

Ab 2000 Franken gibt es mehr Auswahl bei Mietwohnungen

Auch bei den Mietwohnungen gibt es grosse Unterschiede beim Preis. Hat man ein Budget von 1000 Franken zur Verfügung, kann man sich damit gemäss Homegate nur im Kanton Jura drei Zimmer leisten. In den meisten anderen Kantonen gibt es dafür nur 1,5-Zimmerwohnungen. Ab 2000 Franken Budget hat man mehr Auswahl, da gibt es in einigen Kantonen eine Wohnung mit bis zu sieben Zimmern.

In der Bildergalerie oben siehst du, welche Mietwohnung man sich in verschiedenen Kantonen mit 2000 Franken Budget leisten kann.

Kann man pro Monat 3000 Franken für eine Wohnung ausgeben, ist es in den meisten Kantonen möglich, eine Wohnung mit mehr als sechs Zimmern zu finden. In den urbanen Zentren verändert sich dieses Angebot jedoch wieder, so bekommt man im Kanton Genf dafür noch eine Vier-Zimmerwohnung.

Quadratmeter und Zimmer gut prüfen Beim Durchschauen von Wohnungsinseraten soll man nicht nur beim Ort offen bleiben. Auch ein genauer Blick auf die Anzahl Quadratmeter und Zimmer lohnt sich laut Homegate. Denn je nach Wohnung kann diese Verteilung ganz anders ausfallen. Braucht man wirklich vier Zimmer oder passt auch eine grosszügige 3,5-Zimmerwohnung? Auch die Quadratmeterzahl sagt nicht alles über eine Wohnung aus. Erst der Grundriss zeigt, ob man diese gut nutzen kann oder beispielsweise ein grosser Eingangsbereich schon viel Fläche für sich beansprucht.