Illegale Ziffern - Diese Zahlenkombination kann dich in Schwierigkeiten bringen

So gilt eine bestimmte Zahl in den USA gar als illegal.

Primzahlen gibt es unendlich viele, weshalb es unmöglich ist, alle existierenden Primzahlen zu kennen. Eine bestimmte Primzahl wäre aber wohl besser unbekannt geblieben, denn in den USA wurde sie nach ihrer Entdeckung als illegal erklärt. Dies bedeutet, dass jede Person, die im Besitz einer Abschrift dieser Zahl ist, gegen das Gesetz verstösst – dabei kommt es nicht darauf an, ob man die Zahl auf seinem Computer gespeichert, in seinem Tagebuch festgehalten oder über mehrere Zettel hinweg in der Wohnung zerstreut hat.

Konkret handelt es sich um eine Primzahl, die 1401 Ziffern lang ist. Was auf den ersten Anblick wie eine zufällige Abfolge an Zahlen aussieht, kann aber grossen Schaden anrichten. Denn wer über diese Primzahl verfügt, kann den Kopierschutz von DVDs durchbrechen, wie « Express » berichtet.

«Illegale Primzahl»

Wie sieht das in der Schweiz aus?

In der Schweiz sieht die Situation anders aus. Konkrete Zahlen, die illegal sind, gebe es in der Schweiz nicht, weiss Martin Steiger, Anwalt für Recht im Online-Raum. «Allein die Aufbewahrung dieser Zahl oder einer vergleichbaren Zahl ist in der Schweiz nicht verboten. Hingegen ist die Umgehung von wirksamen technischen Kopierschutz-Massnahmen grundsätzlich auch in der Schweiz verboten.» Das sei im Urheberrechtsgesetz so geregelt.