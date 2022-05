Ukraine ist sich sicher : Diese zehn Männer haben in Butscha gemordet und gefoltert

Das Massaker an Zivilistinnen und Zivilisten in Butscha steht exemplarisch für die Grauen des Krieges. Die Ukraine will nun zehn Männer identifiziert haben, die im Kiewer Vorort Kriegsverbrechen begangen haben sollen.

1 / 10 Die Ukraine hat die Fotos und Namen von zehn jungen Männern veröffentlicht, die in Butscha Zivilisten ermordet haben sollen. Waseli Kniazew, ... Twitter/DefenceU … Michail Kaschin, … Twitter/DefenceU … Albert Radnaew, … Twitter/DefenceU

Die Bilder aus der kleinen Stadt Butscha nahe Kiew, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen von Bewohnerinnen und Bewohnern auf den Strassen gefunden worden waren, sorgten international für Entsetzen. Die Ukraine macht für das Massaker russische Truppen verantwortlich.



Moskau bestreitet dies und beschuldigt die Ukraine, die Morde inszeniert zu haben. Die 64. motorisierte Infanteriebrigade, die für die Gräueltaten verantwortlich sein soll, ist von Kreml-Chef Wladimir Putin gar mit einem Ehrentitel ausgezeichnet worden.

Nun hat die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft zehn junge Männer mit Namen identifiziert und deren Fotos veröffentlicht. Laut eigenen Angaben sucht die Ukraine nach «zehn russischen Schlächtern der 64. motorisierten Brigade als Verdächtige des Massakers». Sie sollen in Butscha Zivilistinnen und Zivilisten ermordet haben. Die Beschuldigten sollen zwischen 24 und 33 Jahren alt sein und mittlerweile an der Front in der Ostukraine kämpfen.

