Schweiz könnte erstmals mehr Käse importieren als exportieren

Dieses Jahr schon 30’500 Tonnen importiert

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden rund 28’000 Tonnen Käse ins Ausland verschifft, während die Schweiz rund 30’500 Tonnen importierte. Diese Tatsache allein muss jedoch nicht beunruhigen, wie auch im Branchenbericht festgestellt wird: «Obwohl die Handelsbilanz in den ersten neun Monaten des Jahres durchwegs negativ war, konnte der robuste Absatz von Schweizer Käse auf dem internationalen Weihnachtsmarkt die Bilanz in der Vergangenheit zu unseren Gunsten ausgleichen.»

Schweizer Käse steht im Preiswettkampf unter Druck

Seit 2007 besteht ein zollfreies Käsehandelsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen landwirtschaftlichen Produkten kann Käse ohne Zölle gehandelt werden, was zu einem erhöhten internationalen Wettbewerbsdruck führt. Schweizer Käse erzielt im Vergleich zu den EU-Pendants wegen der höheren Produktionskosten und der höheren Qualität höhere Preise. Von der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der nachlassenden Kaufkraft seien nun die Premiumprodukte am stärksten betroffen.

Dieser Trend ist auch in der Schweiz zu beobachten, wo importierte Käsesorten wie Mozzarella, Brie und Quark immer beliebter werden. Burkhardt weist darauf hin, dass die Schweiz bei den Produktionskosten in diesem Sektor nur schwer konkurrieren kann. Exportiert wird hauptsächlich Hartkäse wie Gruyère, Appenzeller und Emmentaler .

Schweizer assen 2022 wieder mehr heimischen Käse

Es gibt aber auch einen Hoffnungsschimmer: 2022 stieg der Anteil an in der Schweiz hergestelltem Käse im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent an. Im Vergleich zum Jahr 2007, wo rund 77 Prozent des in der Schweiz konsumierten Käses auch hierzulande produziert wurde, ist der Anteil 15 Jahre später mit 64 Prozent gesamthaft deutlich zurückgegangen. Im Schnitt konsumierten die Schweizerinnen und Schweizer 2022 23 Kilogramm Käse pro Kopf.