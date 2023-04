Langstrassen-Krawalle: Ladenbesitzer sind schockiert über Zerstörung

Langstrasse-Chaoten : «Diese Zerstörung ist völlig unnötig» – Ladenbesitzer sind schockiert

Eine unbewilligte Demo an der Langstrasse artete am Samstagabend in Scharmützeln mit der Polizei und viel Zerstörung aus. Passanten und Ladenbesitzer verurteilen das Verhalten der Chaoten.