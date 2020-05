SBB

Diese Züge fahren ab Montag wieder

Mit den ersten Lockerungen von Schutzmassnahmen sollen auch wieder mehr Züge und Busse fahren.

Ab dem 27. April sollen mit der Lockerung der Anti-Corona-Massnahmen auch diverse Verbindungen wieder in Betrieb genommen werden.

Seit dem 19. März ist der öffentliche Verkehr in der Schweiz wegen der Corona-Krise eingeschränkt.

Mit der ersten Lockerungsetappe ab dem 27. April sollen sechs Zugverbindungen wieder aufgenommen werden, teilten die SBB am Dienstag mit.

IR17 Zürich HB–Olten–Bern : Halbstundentakt zwischen Olten und Bern über die Stammlinie via Burgdorf ist wiederhergestellt

Weiterer Ausbau im Mai

Ab dem 11. Mai soll es einen umfassenden Ausbau geben. Ab diesem Zeitpunkt will auch Postauto wieder den normalen Fahrplan anbieten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dies gelte jedoch nicht für Nachtkurse an den Wochenenden sowie Linien, welche ausschliesslich für den Tourismus genutzt werden. Diese Angebote bleiben bis auf weiteres eingestellt.