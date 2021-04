«Sympathische» Aktion - Diese Zürcher gehen mit 20’000 Flyern auf Wohnungssuche

20’000 Flyer sollen Gilles Brunner und seinen Nachbarn bei der Wohnungssuche helfen. Beim Zürcher Mieterverband kommt die Aktion gut an.

1 / 3 Im Juli muss die Mietergemeinschaft, bestehend aus einem Paar, einer jungen Familie und einem Single, aus dem Haus am Simmlersteig in Zürich-Wollishofen raus. Weil die Wohnungssuche bisher erfolglos verlief, haben sich Gilles Brunner und seine Nachbarn etwas Spezielles einfallen lassen. Mit 20’000 Flyern wollen sie auf sich aufmerksam machen.

Seit nun fast einem Jahr sind Gilles Brunner und seine Nachbarn auf Wohnungssuche. Der Grund: Das Haus, in dem sie seit Jahren leben, wird abgerissen. Im Juli muss die Mietergemeinschaft, bestehend aus einem Paar, einer jungen Familie und einem Single aus dem Haus am Simmlersteig in Zürich-Wollishofen raus. «Wir haben auf den gängigen Immobilien-Webseiten gesucht und uns für Wohnungen beworben – jedoch ohne Erfolg», sagt Brunner. Z usammen mit seiner Frau und den beiden Kindern bewohnt der 36-Jährige eine der drei Wohnungen in dem Mehrparteienhaus.

«Die Wohn u ngssu che gestaltet sich sehr schwierig», erzählt Brunner weiter . Die Nachfrage sei gross und das Angebot klein. Zudem glaubt er, dass viele Wohnungen unter der Hand weggehen. Ein weiteres Problem: « Wenn Vermieter 200 Bewerbungen per E-Mail bekommen, nehmen sie die ersten zehn oder zwanzig , die eingehen. Die anderen haben dann gar keine Chance mehr.» Seine Nachbarin Sandra Lippuner wohnt seit fast zwanzig Jahren in dem Haus. «Ich möchte in Wollishofen bleiben. Es wäre perfekt, wenn wir gemeinsam ein ähnliches Objekt beziehen könnten», sagt Lippuner.

Nun haben sich die Nachbarn etwas einfallen lassen: Mit 20’000 Flyern wollen s ie auf sich aufmerksam machen . Urs Bachmann, ebenfalls Hausbewohner und von Beruf Grafiker, hat den Flyer gestaltet. Auf der einen Seite des Flyers ist ein Bild der Wohnungssuchenden zu sehen. Auf der anderen Seite steht: «Sind Sie auf Mietersuche? Diese Nachbarn werden frei. Wir sind verfügbar für ein neues Zuhause – gemeinsam oder einzeln.» Am Donnerstag werden die Flyer per Post an zahlreiche Haushalte im Kreis 2 verschickt.

Walter Angst, Sprecher beim Zürcher Mieterverband, findet die Aktion «sympathisch». Wie er sagt, sei gerade in Quartieren wie Wollishofen die Wohnungssuche für Familien, ältere Personen und Haushalte mit mittlerem oder tiefem Budget ein e sehr grosse Herausforderung. Auch beim Hauseigentümerverband (HEV) Zürich kommt die Aktion gut an. «Die Nachfrage in der Stadt Zürich ist seit Jahren sehr gross. Mit originellen Ideen, wie beispielsweise dem Flyer, kann man sich von den anderen Bewerbern abheben», sagt Direktor Albert Leiser.

Tipps für die Wohnungssuche Laut Albert Leiser, Direktor beim Hauseigentümerverband (HEV) Zürich, lohnt es sich, Freunde und Bekannte über die Umzugspläne zu informieren : « Viele Wohnungen gehen unter der Hand weg. Die Chance, dass irgendjemand jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, ist gross. » Ratsam sei auch , sich auf den gängigen Immobilien-Webseiten anzumelden und die Benachrichtigungsfunktion einzurichten. «Der Zeitfaktor spielt eine grosse Rolle. Je schneller ich eine Anzeige sehe, desto schneller kann ich re a gieren.» Deshalb gilt auch: «Achten Sie darauf, das Formular sorgfältig und vollständig auszufüllen. Verwaltungen erhalten für Wohnungen in der Stadt etliche Bewerbungen und haben oft keine Zeit, Rückfragen zu stellen.» So könne es schnell passieren, dass eine Bewerbung aufgrund fehlender Angaben auf die Seite gelegt wird und vergessen geht. Dem Anmeldeformular einen kurzen Begleitbrief beizulegen, findet Leiser ebenfalls sinnvoll. «Indem Sie sich und Ihre Wohnsituation kurz vorstellen und den Grund für die Wohnungssuche erläutern, schaffen Sie eine persönliche Ebene und Emotionen.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Fragen zu Miete oder Vermietung? Hier findest du Hilfe: Mietrecht.ch, Schlichtungsstellen nac h Region Rechtsauskunftsstellen na ch Region Mieterverband, Tel. 090 0 900800 (kostenpflichtig) Casafair, Hauseigentümerverband HEV Schweiz, Hauseigentümerverband