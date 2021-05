Melodie Wakivuamina in «Domina» - Diese Zürcherin ist auf dem Sprung zum internationalen Serienstar

Der Trailer zur historischen Serie «Domina». In der Schweiz ist die Serie ab 3. Juni zu sehen.

Die Serie wurde an Originalschauplätzen in Rom gedreht.

Am 3. Juni startet mit «Domina» eine neue Serie bei Sky Schweiz.

Melodie, wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Ich habe eigentlich Coiffeuse gelernt. Aber ich wollte immer was Grosses machen! Singen. Oder Modeln. Aber mit 1,66 Metern war ich dafür zu klein.

Dann halt Schauspielerin? Ja genau. Ich habe in Zürich an der Schauspielschule vorgesprochen und sie haben mich direkt genommen.

Aber dann wolltest du doch lieber in Köln studieren? Eine Kundin im Laden brachte mich auf die Idee. Sie sagte: Geh doch lieber nach Deutschland, dort gibt es mehr Jobs für Schauspielende.

Und jetzt spielst du schon in einer internationalen Streaming-Serie mit! Ja, unglaublich. Ich habe für das Vorsprechen sehr hart an meinem Englisch gearbeitet. Und dann kam dieser Anruf: Du bist bei «Domina» dabei.

Melodie als Livia Drusillas Dienerin Antigone in «Domina».

Du hast noch nie in der Schweiz gedreht. Zufall?

Irgendwie wäre es komisch, jetzt in Mundart zu spielen. Ich hab mich so ans Arbeiten auf Hochdeutsch gewöhnt. Aber ich wäre offen für ein cooles Projekt.