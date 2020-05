Gurtnellen UR

Diese zwei Autofahrer wollten im gleichen Moment dasselbe tun

Am Mittwochabend kam es auf Gotthardstrasse bei Amsteg zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Der Sachschaden beträgt rund 23'000 Franken.

Kurz nach 19.30 Uhr am Mittwochabend war ein Lenker mit seinem Auto auf der Gotthardstrasse von Amsteg Richtung Intschi unterwegs. Zur gleichen Zeit wendete ein anderer Lenker sein Fahrzeug auf einem Ausstellplatz an der rechten Strassenseite. Er hatte vor, ebenfalls in Richtung Intschi zu fahren.