Goodbye - Diese zwei Dienste stellt Google ein

Dienste, die langsam aber sicher das Interesse der Nutzerinnen und Nutzer verlieren, überleben bei Google jeweils nicht sonderlich lange. Nun hat das Unternehmen angekündigt, zwei weitere Dienste einzustellen. So geht es der Anwendung My Maps am 15. Oktober an den Kragen. Konkret wird ab dann die Android-App eingestellt. Weiterhin soll My Maps über den Browser aufrufbar sein.