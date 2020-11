Recep Gültekin und Mikail Özen : Diese zwei Männer sind die Helden von Wien

Zwei junge Österreicher haben beim Terroranschlag in Wien viel Zivilcourage bewiesen und einer älteren Dame geholfen. Dafür werden die beiden Männer mit türkischem Migrationshintergrund in den sozialen Netzwerken gefeiert.

Sie werden nun in ganz Österreich für ihre Zivilcourage gefeiert.

Zwei junge Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund haben während dem Terror in Wien eine ältere Dame beschützt.

«Wir wollten eigentlich nur unseren letzten Kaffee vor dem Lockdown trinken.» So schildert Mikail Özen, warum er mit seinem Kollegen Recep Gültekin in der Wiener Innenstadt unterwegs war. Dann gerieten die beiden Männer mit türkischem Hintergrund mitten in den Wiener Terror.