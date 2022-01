Nach Südafrika – Diese zwölf Stars schickt RTL ins Dschungelcamp

Ebenfalls mit dabei: Lucas Cordalis. Und der 54-Jährige hat das Ziel fest im Blick: Er will in die Fussstapfen seines Vaters Costa Cordalis treten. Der mittlerweile verstorbene Schlagerstar gewann 2004 die erste Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».

Die neue Staffel, die am 21. Januar auf RTL startet, findet in diesem Jahr in Südafrika statt.

Endlich ist es wieder soweit: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» geht in die 17. Runde. Ab dem 21. Januar darf man sich als Zuschauerin und Zuschauer wieder auf wilde Tiere, ekelige Dschungelprüfungen und zahlreiches Geläster am Lagerfeuer freuen. In diesem Jahr findet das berühmte Promi-Campen aber nicht in Australien statt, sondern in der Wildnis Südafrikas.