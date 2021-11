Energiepreise : Dieselpreis steigt in Grossbritannien auf Rekordhoch

Schon seit Monaten steigen die Preise für Energie. In Grossbritannien übertrat der Dieselpreis nun den bisherigen Rekord vom April 2012. Etwa 12,5 Millionen Dieselfahrer und -fahrerinnen sowie Unternehmen sind betroffen.

Diesel kostet in Grossbritannien so viel wie nie zuvor. Der Preis für einen Liter Diesel habe am Sonntag im Durchschnitt 147,94 Pence (etwa 1.84 Franken) betragen und damit geringfügig mehr als beim bisherigen Rekord im April 2012, teilte der Autodienstleister RAC am Montag mit. Vor kurzem war bereits der Preis für Benzin auf einen Rekordwert gestiegen.