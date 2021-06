Irrfahrt durch St. Gallen - Lenkerin baut schon beim Ausparkieren erste Kollision und es folgen weitere

In der Stadt St. Gallen richtete eine Autofahrerin hohen Sachschaden an.

Am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr beabsichtigte eine 59-jährige Frau mit ihrem Auto eine Besorgung zu erledigen. «Bereits bei Fahrtantritt an ihrem Wohnort touchierte sie in der Tiefgarage mit dem Fahrzeug eine Betonsäule», steht in einer Mitteilung der Stadtpolizei St. Gallen. Auf der Weiterfahrt über die Kolumbanstrasse, vor der Verzweigung Heiligkreuzstrasse, prallte die 59-Jährige mit ihrem Gefährt gegen die linksseitige Zonensignalisation. Unbeirrt setzte sie ihre Fahrt in Schlangenlinien via Heiligkreuz auf der Lukasstrasse fort.