Ein Lenker (23) verlor am Sonntag in Schwellbrunn AR die Kontrolle über seinen Wagen.

In Schwellbrunn und Heiden AR kam es am Sonntag zu Selbstunfällen.

Kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend fuhr ein 23-jähriger Mann zusammen mit seinem 24-jährigen Beifahrer von Dicken bei Degersheim in Richtung Schwellbrunn. Im Bereich Moosegg verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden berichtet. Er geriet über den rechten Strassenrand hinaus in ein steiles Wiesenbord. Dort überschlug sich das Auto mehrfach und blieb schliesslich etwa 20 Meter unterhalb der Fahrbahn auf den Rädern stehen. Beide Fahrzeuginsassen erlitten eher leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Auto donnert in Stützmauer

In Heiden ereignete sich am Sonntag kurz nach 22.15 Uhr ein weiterer Selbstunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr von Oberegg in Richtung Heiden. Bei der Örtlichkeit Wässern, in einer Rechtskurve, verlor er die Kontrolle. In der Folge geriet er über die Gegenfahrbahn und prallte frontal in eine Stützmauer. Der Lenker musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt werden.