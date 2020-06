Basel

Diesem Storch ist nicht zu helfen

Ein Storch hat sich in Basel in einer Einkaufstasche verheddert. Ein Leser-Reporter sichtete den Pechvogel auf seinem Horst nahe des Zoos.

Nein, dieses Accessoire trägt er nicht freiwillig. In Basel hat ein Leser-Reporter den Storch, der sich in einer Einkaufstasche verhedderte, auf seinem Horst an der Bachlettenstrasse fotografiert. Die Aufnahmen entstanden am Sonntag. Am Montag kämpfte der Storch noch immer mit der Tüte, wie der Leser-Reporter auf Nachfrage erklärte. Er könne das Tier von seinem Schlafzimmer aus sehen. «Was kann man da machen?», fragt er sich.