Rheinfelden AG: Diesem süssen Waschbär droht der Abschuss

«Es war ein einmaliges Erlebnis, welches ich noch lange in Erinnerung behalten werde», so beschreibt ein News-Scout eine einzigartige Begegnung mit einem Waschbären in Rheinfelden AG. Der Leser konnte seinen Augen kaum trauen, als er das süsse Tier am frühen Morgen auf einem Dach entlang spazieren sah. Es war eine ganz spezielle Sichtung, denn nicht viele haben das eigentlich ortsfremde Tier bisher am Tag vor die Linse bekommen.