Savor Eat lässt Burger vom Roboter braten

So sieht der Roboter-Burger von Savor Eat aus.

Steaks, Kebab und Seafood

«Es ist das erste Mal, dass eine Maschine automatisch einen personalisierten Hamburger herstellt», sagt Sacheli Vizman, die Geschäftsführerin von Savor Eat. Der Roboter stellt fleischlose Steaks, Kebab und sogar alternatives Seafood her, für Burger soll er dabei nur sechs Minuten benötigen.

Du entscheidest, der Roboter machts

Per Knopfdruck in einer App soll man selbst wählen können, ob man den pflanzenbasierten Burger lieber mit weniger Fett, reicher an Protein oder mit einer leichteren Konsistenz geniessen möchte. Das Gerät mischt dann mehrere Zutaten, darunter Bohnen, Kartoffeln und Kichererbsen, zu einem pflanzlichen Patty zusammen.