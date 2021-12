Der neue Bundespräsident – «Diesen Cassis wünsche ich mir wieder»

Das letzte Jahr war nicht einfach für ihn. Vor allem für das gescheiterte Rahmenabkommen mit der EU musste Aussenminister Ignazio Cassis viel einstecken. Das war wohl mit ein Grund für seine Unbeliebtheit beim Volk, wie eine Umfrage des SRG zeigt. Beim Sympathie-Ranking der sieben Bundesräte belegt er den letzten Platz. Bereits 2019 erboste Cassis die Gewerkschaften, als er den in den flankierenden Massnahmen verankerten Lohnschutz für Arbeitnehmende in der Schweiz bei den Verhandlungen um das EU-Rahmenabkommen angriff.

Neuen Mut schöpfen

Ausserdem würde es gut zum Aussenminister passen, so Prelicz-Huber. «Ich habe ihn als Nationalrat als eine offene Person erlebt, die sich für Kompromisse und Ausgleiche zwischen den Parteien einsetzte.» Seit seiner Wahl zum Bundesrat sei dieser Cassis in den Hintergrund gerückt, so Prelicz-Huber. Das bereite ihr Sorgen.

Identifikationsfigur für gespaltene Gesellschaft

Zudem könne er als Bundespräsident aus den politischen Sachfragen seines Departements ausbrechen, so Walti. «Cassis kann neu auch andere Themen, wie zum Beispiel die Pandemie, ansprechen.» Das habe auch Guy Parmelin geholfen, mehr Anerkennung bei der Bevölkerung zu erhalten, so Walti.

«Wenig diplomatische Ausdrucksweise»

Auch Fabian Molina, SP-Nationalrat, begrüsste dannzumal Cassis’ Kritik an China. «Leider hat er die wirtschaftlichen Interessen wieder in den Vordergrund gestellt.» Er wünsche sich Cassis’ kritische Stimme zurück, so Molina. Damit die Kritik zukünftig jedoch zu keinem diplomatischen Desaster führe, sollte der Aussenminister noch etwas an seiner Ausdrucksweise feilen, fügt Molina an.