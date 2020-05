Weinblog

Diesen Champagner gab es bei der royalen Hochzeit

Der Lieblingschampagner von Winston Churchill und Hoflieferant des Englischen Königshauses – das ist Pol Roger.

Mitten in Frankreich, in dem kleinen beschaulichen Ort Epernay, an der Rue Winston Churchill gibt man sich «very British». Das bereits 1849 gegründete Champagnerhaus Pol Roger ist eines der letzten, das seit Generationen im Familienbesitz ist.

Pol Roger meets Winston Churchill

Es war am Ende des Zweiten Weltkriegs, als Churchill bei einem Dinner in der britischen Botschaft in Paris die bezaubernde Odette Pol-Roger, Schwiegertochter des Gründers, kennenlernte. Fortan begoss Winston Churchill mit diesem Champagner alle seine Siege und tröstete sich mit dem Schaumwein über alle Niederlagen. Seine Leidenschaft zu Pol Roger war so exklusiv, dass er den Namen Pol Roger mehrmals ins Licht der Öffentlichkeit rückte. Als Hommage an die lange Freundschaft mit Winston Churchill hat man nach seinem Tod eine Cuvée, deren Zusammensetzung immer geheim bleiben soll, dem Staatsmann gewidmet.