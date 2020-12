Der Bundesrat droht mit weiteren Massnahmen, sollten die Kantone jetzt nicht handeln. Einmal mehr zeige sich, dass der Föderalismus in der Pandemie nicht funktioniere, monieren Kritiker.

Alain Berset sagt, der Bundesrat wolle eine dritte Welle verhindern.

Darum gehts Der Bundesrat fordert Kantone mit stagnierenden oder steigenden Fallzahlen auf, schärfere Massnahmen zu erlassen.

Berset zielt unter anderem auf die Kantone St. Gallen, Thurgau und Solothurn.

Bundesrat Alain Berset schlug schärfere Corona-Massnahmen vor, um die Gefahr einer dritten Welle nach den Festtagen zu bannen – und lief damit im Bundesrat auf. So sah die Regierung von Kapazitätsbeschränkungen für Skigebiete ebenso wie von einer Homeoffice-Pflicht oder der 2-Haushalte-Regel ab.

Dafür stellte der Gesundheitsminister den Kantonen ein Ultimatum: Er forderte diese auf, sofort zu handeln und strengere Massnahmen zu beschliessen, «wenn die Lage sich verschlechtert oder auf hohem Niveau stagniert». Berset sagte: «Es gibt Regionen, wo es in die falsche Richtung geht.»

Berset zielt auf Deutschschweizer Kantone

Der Bundesrat werde an einer ausserordentlichen Sitzung am kommenden Dienstag eine Zwischenbeurteilung vornehmen und am 11. Dezember strengere Massnahmen beschliessen, sollten die Kantone nicht die nötigen Massnahmen getroffen haben.

Der Bundesrat wollte an der Pressekonferenz keine Namen von Kantonen nennen, die seiner Meinung nach die Vorschriften verschärfen müssten. «Wir sehen in der Statistik, wo wir Massnahmen erwarten dürfen», sagte er nur. Berset zielt damit in erster Linie auf die Deutschschweizer Kantone St. Gallen, Schwyz, Thurgau, Solothurn oder auch Baselland, für welche die ETH derzeit einen steigenden Wochentrend bei den Fallzahlen schätzt.

«Föderalismus ist nicht pandemietauglich»

Das erneute Hickhack zwischen Bund und Kantonen sorgt in den sozialen Netzwerken für Unverständnis. «Die ‹beunruhigende› heisse Kartoffel wird weiter seit Wochen herumgereicht. Das reicht nicht», findet etwa ein Twitter-User. Der Föderalismus sei definitiv nicht «pandemietauglich». Andere fordern, dass der Bundesrat das Heft wieder selbst in die Hand nehme.

Für SP-Co-Präsident Cédric Wermuth hat der Bundesrat dagegen einen «verantwortungsvollen Entscheid» getroffen. «Es ist in unser aller Interesse, mit griffigen Schutzkonzepten die Skisaison zu retten.» Er erwartet jetzt, dass auch die Kantone mit steigenden Fallzahlen reagieren. «Ziel muss es sein, eine dritte Welle zu verhindern.» Passiere nichts, müsse der Bundesrat die Führung wieder übernehmen.

«Zählen auf die Verantwortung jedes Kantons»

Und wie kommt die Drohung des Bundesrates bei den Kantonsvertretern an? Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz und Basler CVP-Regierungsrat, hat in seinem Kanton die Restaurants bereits dichtgemacht. Er sagt: «Wir nehmen den Aufruf des Bundesrates an die Kantone zur Kenntnis und zählen auf die Verantwortung jedes Kantons, in seinem Verantwortungsbereich die Situation zu beurteilen und Massnahmen zu ergreifen.»

Er schliesst nicht aus, dass der Bundesrat das Heft wieder stärker in die Hand nehmen muss. «In der besonderen Lage wird die Verantwortung geteilt zwischen Bund und Kantonen. Es ist in Zukunft eine Situation denkbar, in der weitere Massnahmen auf Bundesebene sinnvoll wären.»

Am Freitag haben weitere Kantone reagiert. So machte Graubünden die zweiwöchige Schliessung der Restaurants offiziell. Der Kanton Schaffhausen beschränkt derweil als erster Kanton private Treffen auf zwei Haushalte. Zudem schliesst er Kinos, Museeen, Casinos oder Erotiksalons.

Diese Massnahmen hat der Bundesrat am Freitag beschlossen: