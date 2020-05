Saubere Luft und mehr Lärmklagen

Diesen Einfluss hat der Lockdown auf die Zürcher Umwelt

Die Stadt Zürich zieht eine durchzogene Bilanz der Corona-Effekte auf die Umwelt. Die Luftverschmutzung ist kurzzeitig zurückgegangen. Trotz lahmgelegtem Nachtleben gab es mehr Lärmklagen.

In Zürich habe der Verkehr an der viel befahrenen Rosengartenstrasse seit Mitte März um rund 30 Prozent abgenommen, an den Wochenenden sogar um 50 Prozent, teilte die Stadt Zürich am Dienstag mit. Aus den Verkehrsdaten lasse sich ein Rückgang von 28 Prozent der verkehrsbedingten Stickstoffoxide, Feinstaubpartikel und CO2-Emissionen errechnen. «Der tiefere CO2-Ausstoss ist ein kurzzeitiger Effekt, der nach dem Lockdown wieder verschwindet», wird Stadtrat Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements, in der Mitteilung zitiert. Er zeige aber deutlich, dass im Bereich Mobilität noch ein grosses Potenzial für die Reduktion von Treibhausgasen bestehe.