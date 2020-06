Werdenberg SG

Diesen Einsatz hätte sich die Polizei eigentlich sparen können

Am Mittwoch meldete ein besorgter Bürger ein herrenloses Kajak im Werdenberger Binnenkanal. Die Polizei konnte vor Ort nichts feststellen. Sie hat den Kajak-Fahrer dann via Social Media gebeten, sich zu melden.

Wirklich nichts passiert?

In der Folge sind zwei Patrouillen ausgerückt und haben den Kanal abgefahren und nichts festgestellt. Es wurde auch niemand angetroffen, der sein Kajak vermisste. «Wir müssen zwar davon ausgehen, dass nichts passiert ist, wir wären aber lieber ganz sicher», so die Polizei. Deshalb richtet sie im Post gleich eine Bitte an den Besitzer: «Bitte bei der Polizeistation Gams melden und gegen ein ernst gemeintes ‹Sorry› und ein ‹-liches Dankeschön› das Kajak wieder zurücktauschen. Deal?»

In der Zwischenzeit hat sich der Kajak-Fahrer bei der Polizei gemeldet, heisst es auf Anfrage bei der Kantonspolizei St. Gallen. «Der Besitzer hatte das Kajak in der Nähe des Kanals deponiert. Wir müssen derzeit davon ausgehen, dass es jemand aus Spass in den Kanal geworfen hat», so Sprecher Florian Schneider. Als der Besitzer das Kajak nämlich holen wollte, war es nicht mehr da. Er hatte es zuvor jemandem ausgeliehen. Nun hat der Besitzer sein Kajak zurück und weitere Konsequenzen aus der Sache, wie etwa eine Busse, hat er nicht zu befürchten.