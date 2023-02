Künstliche Intelligenz: Diesen Erotik-Models wirst du nie begegnen

So kann eine künstliche Intelligenz ohne Probleme Menschen designen: Grösse, Masse, Konfektion, Haarfarbe, Augenfarbe – all das lässt sich im Handumdrehen am PC konfigurieren. Die KI-Schmiede Midjourney etwa produziert massenhaft Fotos: Porträts, Partyfotos, Modestrecken. Meistens fallen erst auf den zweiten Blick Ungereimtheiten auf. Entweder hat es zu viele Finger oder Zähne, oder Extremitäten geraten zu lang.

Fake-Fotos anhand der Hände erkennen

Auf Twitter ging der Hashtag «It’s so over» viral, was so viel wie «Es ist so von gestern» bedeutet. Eine Userin schreibt etwa unter den Post: «Prüfen Sie immer die Hände, um festzustellen, ob sie echt sind oder nicht.» Tatsächlich ist bei einem Foto eine unnatürliche Stellung der Finger des Models mit dem Handy in der Hand zu sehen. Ein weiterer User schreibt: «Eindeutig gefälscht. Sehen Sie sich das Mädchen rechts an, das ihr Handy hält. Was ist mit ihren Fingern passiert?»