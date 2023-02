Chur: Alkoholisierter Autolenker flüchtet nach Selbstunfall

Der Lenker liess den Unfallwagen unweit des Tatorts stehen. Die Polizei traf ihn kurze Zeit später zu Hause an – augenscheinlich alkoholisiert.

Was war hier geschehen? Um dieses Rätsel zu lösen brauchte die Stadtpolizei Chur nicht lange.

Auf der Loëstrasse in Chur kollidierte am frühen Samstagmorgen ein Autolenker bei einem Fussgängerstreifen mit dem rechtsseitigen Hinweissignal. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, geschah der Unfall gegen 03.30 Uhr. Danach ging er nach Hause. Besondere Mühe, seine Spuren zu verwischen, gab sich der Unfallversucher dabei nicht. Die Polizei klingelte schon bald an seiner Tür.