«Live aus dem Chefbüro» – Diesen Fragen muss sich Bundesrat Alain Berset heute stellen

Die 20-Minuten-Community hat über 1000 Fragen an Bundesrat Alain Berset eingereicht.

Der Live-Talk mit dem Magistraten startet um 12 Uhr – per Stream und Ticker.

Die Temperaturen sinken und die Corona-Fallzahlen steigen in vielen Ländern wieder massiv an. Die Nachbarländer Deutschland und Österreich verschärften deshalb drastisch die Massnahmen. Was plant die Schweizer Regierung, wenn die Fallzahlen auch bei uns auf 12’000 täglich steigen sollten?