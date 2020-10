Kamala Harris vs Mike Pence : Diesen Fragen wichen die beide Kandidaten aus

Kamala Harris liess sich von Mike Pence nicht unterbrechen, Pence überzog stattdessen die Redezeit. Einige Fragen wurden von beiden Kandidaten ignoriert.

In der einzigen TV-Debatte der Vize-Kandidaten vor der US-Präsidentenwahl hat Kandidatin Kamala Harris das Coronavirus zu einem zentralen Thema gemacht. «Das amerikanische Volk ist Zeuge des grössten Versagens einer Regierung in der Geschichte unseres Landes.»

Das sagte Harris am Mittwoch (Ortszeit) in Salt Lake City auf einer Bühne mit US-Vizepräsident Mike Pence. «Das amerikanische Volks hat Opfer bringen müssen wegen der Inkompetenz dieser Regierung.» Pence konterte mit dem oft auch von US-Präsident Donald Trump vorgebrachten Argument, dass Massnahmen seiner Regierung hunderttausende Menschenleben gerettet hätten.

Überziehung der Redezeit

An anderer Stelle, als es um Recht und Ordnung und Polizeigewalt ging, wies Harris Pence erneut in die Schranken: «Ich werde hier nicht sitzen und mich vom Vizepräsidenten belehren lassen, was es heisst, die Gesetze unseres Landes durchzusetzen. Ich bin hier die einzige auf der Bühne, die alles strafrechtlich verfolgt hat, von Kindesmissbrauch bis Mord.»