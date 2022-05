Aufpassen beim Wandern: Diesen Giftschlangen könntest du begegnen

Eine Aspisviper, die zweite giftige Schlange, die in der Schweiz heimisch ist. Schlangen sind Kaltblüter und können sich nicht selbst durch Nahrungszufuhr erwärmen. Sie verbringen den Winter in Ritzen, Spalten oder kleinen Höhlen, in denen sie vor Frost geschützt sind.

In der Schweiz gibt es zwei giftige Schlangenarten. Diese leben in höhergelegenen Gebieten.

Begegnungen mit Schlangen kommen beim Wandern in der Schweiz häufiger vor, als sich das manch einer erhofft. Eine Frau berichtet von einer Begegnung mit einer Schlange, bei der ihr das Herz in die Hose gerutscht ist. «Ich hab mich sehr erschrocken, da ich noch nie eine Schlange im Eichwald in Glarus Süd gesehen habe, aber so wie mir viele erzählt haben, gibt es so einige hier», sagt eine Wanderin zu 20 Minuten. Eine weitere Person berichtet davon, dass sie beim Wandern Kreuzottern begegnet ist. «Oberhalb von Maloja GR habe ich auch Kreuzottern gesehen, an einer kleinen Quelle.»